Ireland Baldwin defiende a Travis Scott y compara la tragedia de Astroworld con la de su padre, Alec Baldwin

Ireland Baldwin ha vivido unas semanas muy difíciles después de lo ocurrido en el rodaje de 'Rust' con su padre, Alec Baldwin. Desde que el actor matase accidentalmente a Halyna Hutchins, la familia de Baldwin ha estado bajo la mirada de todos los medios.

Pero esta vez la hija de Alec ha querido salir en redes sociales para defender en cierta manera a Travis Scott. El cantante ha sufrido una tragedia durante su último concierto, Astroworld, donde se vivió una avalancha que terminó con centenares de heridos y con ocho fallecidos.

Por ello, en redes sociales han aparecido muchos críticos contra Travis, algunos llegando a culpar al cantante de lo ocurrido. Ireland ha visto muchas semejanzas con lo que ocurrió con su padre en el rodaje de 'Rust' y no ha dudado en salir a comparar estos accidentes. De hecho ya tuvo que defender a su padre de algunas acusaciones tras el accidente. Aunque finalmente la modelo ha terminado por eliminar las historias de su cuenta.

"Primero eráis expertos de la coordinación de las armas de fogueo cuando teníais que hablar sobre el terrible accidente que involucraba a mi padre. ¿Y ahora Travis Scott es un demonio porque PERMITIÓ que la gente muriese en su show?", empieza explicando en unas historias de Instagram.

Y continúa: "Mi corazón está roto por las familias que han perdido a sus seres queridos. Todo el mundo debería estar seguro cuando acuden a un espectáculo de música en directo. Pero no es culpa de Travis".

"Cualquier músico te diría que no se ve o escucha nada cuando estás en el escenario, especialmente cuando llevas cascos. Por favor, gente, investiguen un poco antes de soltar mi**** sobre la cultura de la cancelación", sigue contando.

Ireland sigue escribiendo: "Hay personas que han perdido a sus hijos en este concierto y, ¿lo único que tenéis que decir es que la música de Travis Scott es demoníaca y que debería estar en prisión? Jesús"

A esto también apunta: "Tal vez deberíamos quedarnos con lo que realmente sabemos, dejar de asumir cosas, parar de desinformar y educarnos a nosotros mismos en cosas de las que no sabemos absolutamente nada"

"No estoy defendiendo a Travis Scott porque, honestamente, no le conozco ni me preocupa personalmente. He ido a dos conciertos suyos. He visto cómo se llevaban a personas en camilla con lesiones en la cabeza y por sobredosis", continúa.

A lo que termina añadiendo: "Incita al odio. De eso no hay duda. Pero me niego a caer en esta cultura de la cancelación tan retorcida que estamos creando y más cuando viene de personas que no tienen ni idea de como funcionan estas cosas".

Más tarde, Ireland Baldwin aclara el motivo por el cual ha borrado estas historias de su cuenta de Instagram para dejar una última en la que explicaba el motivo por el cual las ha eliminado: "He borrado mis publicaciones por un motivo, la gente en Internet da miedo y está muy desinformada".

"Todo lo que importa son las familias de aquellos que han muerto en la tragedia de Astroworld. Mi corazón está roto por ellos. El punto que estaba intentando mostrar es que dejasen de culpar a la rabia. Haced opiniones y publicaciones en base a una información. Mucha gente tiene la culpa. No solo una persona", termina contando.

Seguro que te interesa:

Hilaria Baldwin denuncia el peligro que ha corrido junto a Alec Baldwin y sus hijos: "Nos han perseguido"