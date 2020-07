"Le invito de corazón a demandarme": Ray Fisher carga de nuevo contra Joss Whedon por el rodaje de 'Liga de la Justicia'

En la convención fan independiente 'JusticeCon' de la 'Liga de la Justicia', Ray Fisher ha hablado de su polémica con Joss Whedon y ha aclarado que estaba en un proceso para llegar al fondo del asunto sobre las alegaciones que hizo en su contra. En estas definía al director durante el rodaje de la película de 2017 como "grosero, abusivo, nada profesional y completamente inaceptable", y remarca que se mantiene en sus declaraciones y que busca llegar al fondo del asunto, según recoge Variety.

Cuando le pidieron que comparara a Whedon y a Snyder, después de que el primero reemplazara al segundo para encargarse de dirigir la película de 'Liga de la Justicia', el actor dijo lo siguiente: "No quiero compararlos en ningún aspecto, figura o forma. Pero lo que sí diré a cerca de la situación es que obviamente usé unas palabras y unos comentarios realmente fuertes a cerca de Joss Whedon, y cada una de esas palabras y cada uno de esos comentarios, son ciertos".

Después de que Fisher acusase a Whedon de tener esa clase de comportamiento, no dio más detalles de lo ocurrido en el rodaje, pero sí dijo que no quería hacerlo a la ligera.

"Me ha llevado dos años y medio recopilar toda la información que necesito para ser capaz de construir algo lo suficientemente fuerte como para que la gente no pueda desecharlo”, decía Fisher, que aclaraba que había usado esos dos años para intentar convencer a la gente del equipo para ver si estaban 'dispuestos a hablar' sobre sus experiencias en la película si era 'de manera anónima y confidencial'".

"Y ahora estamos en proceso de asegurarnos de que la gente puede contar sus historias de forma confidencial de manera que no tengan ningún tipo de retribución en su contra”, continuaba el actor antes de aclarar que "Vamos a llegar al fondo de esto. Y si algo de lo que dije sobre este hombre es falso, le invito de corazón a demandarme libremente, a demandarme por calumnia".

Fisher también quiso responder a las declaraciones de Jon Berg (productor de la película junto a Geoff Johns) en las que dijo que era "categóricamente falso que permitieran ningún comportamiento poco profesional".

"Su negación de la situación, su negación de la permisividad de la situación fue estúpida, fue hacer oídos sordos, y fue completamente irrespetuoso a la situación", comentaba Fisher. "Ese hombre tiene miedo. Debería tenerlo, porque vamos a llegar al fondo de esto. Y si te das cuenta, no ha negado que no hubiese un comportamiento poco profesional. Dijo que "nosotros (asumiendo que se refiere a Geoff Johns y a sí mismo) no permitimos ningún comportamiento poco profesional". Puedes mirar esa declaración y decir que es una declaración de rodillas de un individuo que está asustado".

Finalmente, Fisher aclara que "Se encuentra a sí mismo en una posición en la que no tiene que justificar la forma en la que está llevando las cosas. Lo que sea que me pase con respecto a mi carrera o lo que sea que pase, no me podría importar menos".

