'Intocable' representará a Francia en los Oscar

El próximo 15 de enero se sabrá si finalmente 'Intocable' estará entre las cinco finalistas seleccionadas por la Academia de Hollywood para competir en la categoría de mejor película de habla no inglesa, de momento el Centro Nacional del Cine y de la Imagen Animada francés ha decidido que esta será la cinta que presenten a los Premios, debido a su gran éxito en las taquillas de cine.

La película, protagonizada por François Cluzet y Omar Sy, es una comedia que celebra la amistad entre dos personas de ámbitos sociales muy alejados que han visto en las salas francesas casi 20 millones de personas.Se trata, además, de la película francesa más exitosa en las taquillas extranjeras, ya que con 23,1 millones de entradas vendidas superó el récord establecido por 'Amélie', de Jean-Pierre Jeunet.

El año pasado, el film propuesto por el CNC como película extranjera para representar a Francia 'La guerre est déclarée', de Valérie Donzelli, finalmente no fue seleccionada para la ceremonia.No obstante, el cine galo fue el gran triunfador de la ceremonia, pues la película muda 'The Artist', de Michel Hazanavicius, logró cinco estatuillas, entre ellas las de mejor película, mejor director y mejor actor (Jean Dujardin).