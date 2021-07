Las íntimas palabras que Penélope Cruz le dedica a Pilar Bardem tras su muerte: "No se puede soñar una suegra mejor"

El pasado 17 de julio fallecía la actriz Pilar Bardem a los 82 años quien había sido ingresada en la clínica Ruber de Madrid por problemas respiratorios, padecía una enfermedad pulmonar.

Fue su hijo Carlos Bardem el encargado de anunciar el pasado sábado por la noche la triste noticia a través de un comunicado que publicó por sus redes sociales: "Queremos compartir la noticia de que Pilar Bardem, nuestra madre, nuestro ejemplo, ha fallecido. Se ha ido en paz, sin sufrir y rodeada del amor de los suyos. Sabemos el cariño y admiración que por ella sentían muchísimas personas, dentro y fuera de España, por la actriz y la persona luchadora y siempre solidaria que fue. Agradecemos de todo corazón ese amor hacia nuestra madre. Gracias. Sus hijos. Carlos, Mónica y Javier", decía.

Su muerte ha sido toda una conmoción para el mundo de la interpretación y la cultura de nuestro país, por ello, muchas han sido las reacciones de importantes personalidades quienes han querido despedirse de Pilar, como puedes ver aquí.

Pero ha sido la despedida de Penélope Cruz la más destacada por sus preciosas palabras a la que era su suegra, ya que Penélope es la mujer de su hijo Javier Bardem y la madre de sus nietos.

Penélope y Pilar se conocieron mucho antes de que la actriz iniciara una relación con Bardem, de hecho compartieron escena en 'Todo sobre mi madre', la película de Pedro Almodóvar de 1997 'Carne trémula', donde también aparece Javier Bardem.

Así, Penélope le ha dedicado unas preciosas palabras que ha compartido a través de su cuenta de Instagram junto a varias imágenes de las dos: "¡Querida Pilar! Miro esta foto y me pregunto cuál habría sido nuestra reacción si alguien nos hubiese dicho en ese momento que el destino tenía maravillosos planes para unirnos más allá del cine. Que aquel parto con Pedro fue también un ensayo de la vida misma. O ¿Quizás ahí las dos ya lo sabíamos?

¡Siempre fuiste tan buena conmigo! No se puede soñar una suegra mejor. Gracias por todo el amor que nos has dado, a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mi me has dado muchísimo.

Gracias por haberte puesto siempre del lado del que más lo necesita. Por alzar tu voz ante las injusticias. Por dejarte la piel luchando por mejorar las condiciones de vida de los miembros más necesitados de nuestro sector, sin esperar nunca nada a cambio.

No se puede olvidar que en nuestra profesión muchas cosas han mejorado gracias a tu grandísimo esfuerzo a lo largo de los años, sin rendirte en ningún momento. Eres admirable.

Gracias por compartir conmigo todos estos años tu sabiduría. Y tu humor! Te quiero muchísimo. Siempre te llevaré en mi corazón. Gracias Pilar".

Las reacciones no se han hecho esperar a estas palabras tan bonitas de la actriz a su suegra. Así, hemos podido ver como Loles León le dice: "Amor para todos vosotros, AMOR del que daba PILAR. Que bello lo que le dices, palabras llenas de Amor. Ella Amaba tanto!!!". Goya Toledo ha escrito: "OS quiero mucho". Mientras que Silvia Abascal comentaba:

"Ese parto… cómo cruza la vida de sabia... Abrazo enorme, Familia".

