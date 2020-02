'Interstellar' obligó a cambiar totalmente el final de 'La Llegada', y bien que se lo agradecemos

El guionista de 'La Llegada', Eric Heisserer, ha confesado en una entrevista con Collider que el final que vimos en la gran pantalla no es el que se planteó desde un principio, y al parecer 'Interstellar' tiene mucho que ver en ese cambio.

Y es que en las primeras versiones del guión, la cinta de ciencia ficción simplemente iba a acabar con los alienígenas dejando varias pistas para que los humanos pudiesen colonizar otros planetas. ¿Te suena de algo? Es básicamente el mismo desenlace que tiene la cinta de Christopher Nolan. Pero no creas mal, no hubo intención de plagio entre las dos películas.

"En los primeros borradores los aliens dejaban planos en tinta de una nave espacial. Pero después apareció 'Interstellar' , así que nos reunimos todos y pensamos: 'bueno, esto ya no funciona'", reveló Heisserer durante el transcurso de la entrevista. En este sentido, el guionista de 'La Llegada' revela que ese cambio les forzó a "dar más poder a la temática del lenguaje", una decisión que le podría valer un Oscar. No hay mal que por bien no venga...

