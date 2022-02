La relación entre Ireland y su padre, Alec Baldwin, ha tenido altibajos, cuyo punto más candente fue en 2007 cuando se filtró unos insultos de él hacia su hija. El episodio parecía olvidado, hasta que Ireland ha publicado un vídeo repasando algunos de los descalificativos que le han dedicado los medios, incluyendo el de su propio padre.

Mediante un trend de TikTok que luego volvió a subir su Instagram, la influencer ha mostrado aquellas palabras más hirientes que, según ella, ha visto en los medios hacia su persona: "Gorda", "buscadora de atención", "voluptuosa", "promiscua" o "mocosa acomodada mimada sin trabajo real". Estos han sido los ejemplos que ha empleado, pero el que ha llamado la atención ha sido uno similar al que le dijo su padre cuando era una niña.

Así, "pequeña cerda desconsiderada" lo ha incluido entre ellos. Con estas palabras se refirió Alec Baldwin años después del proceso de divorcio con Kim Basinger, con la que luchó por la custodia de la joven. Según las filtraciones, el actor dejó un mensaje en el contestador en el que le llamaba en repetidas ocasiones "cerda", "descerebrada" u "odiosa". Kim Basinger lo llevó a juicio por este motivo.

Tras recordar estos insultos, en el mismo vídeo, Ireland añade: "Mi nombre es Ireland. Soy escritora. Y pienso que los cerdos son adorables, así que la broma es para ti".

Alec Baldwin y su hija Ireland tienen buena relación en la actualidad

Con el paso de los años, la relación entre padre e hija mejoró hasta tal punto que salió en su defensa tras el accidente que lo costó la vida a Halyna Hutchins en 'Rust'. También han frecuentado premieres juntos y se han dejado guiños en redes sociales.

Asimismo, en la publicación de Instagram, Ireland hizo un llamamiento a quienes la desprecian asegurando que le daba igual lo que la llamaran: "Ni siquiera puedo decirte cuánto tiempo he perdido preocupándome por los titulares y los comentarios".

"Tal vez no experimentéis esto en la escala en que yo lo hago, pero a la mayoría de nosotros nos han insultado y se han hecho suposiciones sobre nosotros. Casi no leo artículos sobre mí en general, pero muchas veces cuando lo hago, siempre me sexualizan de alguna manera o me comparan con mis padres de otra manera. Desafortunadamente, la positividad y las buenas noticias difícilmente venden. Los medios son un basurero gigante y me importa una mierda cómo me llamen...", ha asegurado.

"Sé quién soy por primera vez en mucho tiempo y estoy emocionada de mostraros en lo que he estado trabajando", ha mencionado Ireland.

