El innegable parecido de una adolescente Suri Cruise con su padre, Tom Cruise, al que no ve desde hace años

Tom Cruise y Katie Holmes finalizaron su matrimonio hace 8 años, y comparten una hija en común, Suri Cruise que ya tiene 14 años y se ha convertido en toda una adolescente.

De bebé fue el más fotografiado por los medios de comunicación, y tras su crecimiento ha destacado por tener un estilo muy característico, que recuerda mucho al de su madre, Katie Holmes. Nació siendo una 'it girl', un título que ha sabido conservar.

Pero con el paso del tiempo hemos podido comprobar cómo Suri, la hija de Tom Cruise se parece cada vez más a su padre, ausente en su vida desde hace años. Desde 2013, tras el divorcio de los actores, Tom decidió dejar de ver a su hija, aparentemente porque la religión que practica, la Cienciología, se lo prohíbe.

No obstante, una fuente cercana confesó al US Weekly: "Todos los miembros de la Cienciología pueden ver a sus hijos si lo desean, pero él elige no hacerlo porque ella no es una ciencióloga".

Si quieres ver las últimas fotos de la adolescente donde no se puede negar su gran parecido con Tom Cruise, las tienes en el vídeo de arriba.

