Keanu Reeves está en un muy buen momento de su vida profesional, 'John Wick 3' fue estrenada hace poco, ha participado en 'Toy Story 4' interpretando a Duke Caboom y ha trabajado con Winona Rider en el filme 'La boda de mi ex'. Además, no solo lo vemos en la industria del cine, si no que el videojuego 'Ciberpunk 2077' también lo ha contratado para ser uno de sus personajes.

El actor ahora se encuentra rodando la película 'Bill y Ted se enfrentan a la música', secuela de 'El alucinante viaje de Bill y Ted' y durante un día de este rodaje Keanu ha vuelto a ser noticia por este gesto que ha dejado sin palabras a sus seguidores.

Y es que, un fan dejó un cartel con la frase que hizo famosa en el E3 2019 de Los Ángeles, "¡Eres impresionante!" de camino al set de rodaje de Reeves. Este, que iba en coche, no dudó en bajarse y firmar el cartel para el fan que lo puso ahí. Este gesto fue fotografiado por el director de la película, Ed Solomon, quien lo ha subido en Twitter:

"Ayer esta señal estaba justo de camino al set. Keanu salto del coche e hizo esto". Como podemos ver, el actor está en el suelo firmando el cartel, respondiendo con la misma frase y con el nombre del fan del cartel.

Al instante, sus seguidores comenzaron a enviar mensajes mostrando su cariño hacia el actor. Y es que si se trata de Keanu Reeves, la historia siempre irá cargada de amor.

