En 'Falcon y el Soldado de Invierno' ('The Falcon and the Winter Soldier'), la próxima serie de Disney+ que está actualmente rodándose, veremos a Anthony Mackie luciendo el escudo de Capitán América, siguiendo la decisión que tomó el personaje de Chris Evans al final de 'Vengadores: Endgame'.

Respecto a esta decisión, ha habido opiniones para todos los gustos pero, ¿qué opina el propio hijo pequeño del actor de Marvel? En un vídeo de Vanity Fair, Mackie ha narrado cuál fue la reacción de su hijo a esa escena final de la película de los hermanos Russo en la que todos descubrimos que Falcon sería el nuevo Capitán América.

"Terminó la película y mi hijo me dice 'papá', y le contesté: ¿qué pasa?. Entonces me preguntó '¿tú, tú eres Capitán América?', a lo que yo le dije '¡eso parece!' y él sólo contestó 'guay'. Y yo me quedé como '¿guay?, ¿eso es todo lo que voy a conseguir?". Pero unos días después, cuando ya el resto del mundo conocía el inesperado giro, su hijo dejó mostrar más sus sentimientos.

"Una semana después me llamó gritando y me dijo 'Papá, eres Capitán América. Es increíble, estoy muy orgulloso de ti'. Así que me puse a llorar... Es divertido porque como padre haces muchas cosas y sólo quieres la aprobación de tus hijos. Como si nada más importara. No me importa lo que nadie más diga en Internet. Mi hijo dijo que era guay, así que es guay".

