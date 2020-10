La inesperada reacción de Chris Evans (Capitán América) al ver la brutal agresión al actor Rick Moranis

Hay muchos actores de Hollywood que rara vez expresan sus opiniones en redes sociales por miedo a que sus palabras no sean bien recibidas por el resto. Pero ese no ha sido nunca el caso de Chris Evans, que a pesar de ser bastante celoso con su vida privada, en lo que a política y causas sociales se refiere, no suele callarse.

Así, al ver la brutal agresión que ha recibido el actor de 'Cariño, he encogido a los niños' Rick Moranis en plena calle este fin de semana, no ha podido callarse.

"Me hierve la sangre. Encontrad a ese hombre. No se toca a Rick Moranis", ha tuiteado el actor. Y es que la policía ha difundido un vídeo del momento en el que un joven, sin causa aparente, golpea con un fuerte puñetazo a Rick Moranis en la cabeza y este cae al suelo debido al golpe.

