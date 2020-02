La increíble transformación física de Margot Robbie para convertirse en la patinadora Tonya Harding

Margot Robbie trabajó muy duro en el gimnasio para lucir un físico espectacular como Harley Quinn en 'Escuadrón Suicida', pero nada nos había preparado para estas fotos en las que podemos ver a la actriz completamente irreconocible como Tonya Harding en el biopic sobre la actriz que está rodando.

En las imágenes que ha publicado TMZ podemos ver a Robbie con un look muy noventero, con jersey y vaqueros de cintura alta, y un cuerpo completamente distinto al suyo. Ni siquiera somos capaces de vislumbrar sus rasgos bajo las prótesis que también luce en su cara.

'I, Tonya', que así se llama la película, seguirá la truculenta historia del ataque de la patinadora Tonya Harding a su rival en la pista Nancy Kerrigan, que supuso uno de los escándalos más trágicos e hilarantes en la historia del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos.

Junto a Margot Robbie estará en la cinta Sebastian Stan, que hará de Jeff Gilooly, el exmarido de Tonya, y Allison Janney, que interpretará a la madre de la patinadora.

Por si no conocéis la historia, que no tiene desperdicio, el marido de Tonya y su guardaespaldas contrataron a un sicario para romperle la pierna derecha a Nancy Kerrigan, y que así no pudiera participar en los Juegos Olímpicos de Invierno en Lillehammer, Noruega. El ataque no salió como se esperaba y a Nancy sólo le quedaron unos moratones, por lo que se recuperó a tiempo para la competición y ganó la medalla de plata en Lillehammer, mientras Tonya Harding quedó en octavo lugar.