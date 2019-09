En los años 90 un jovencísimo Will Smith comenzaba sus andadas en el mundo del entretenimiento siendo el protagonista de 'El príncipe de Bel-Air', aunque ya había participado en otros trabajos como 'Dos policías rebeldes', fue esta serie la que lo empezó a convertir en el gran actor que conocemos hoy en día.

Desde entonces, Smith no ha parado de trabajar sin descanso, rodando grandes películas 'Ali' o 'En busca de la felicidad' o uno de los últimos remakes de acción real de Disney, 'Aladdin'. Ahora, el actor se encuentra a punto de ver como se estrena 'Géminis' y está promocionando 'Bad Boys for Life', la cual podremos ver el próximo enero.

Por eso mismo, el actor pronto aparecerá en el programa de su mujer Jada Pinkett Smith, Red Table Talk, y gracias a una exclusiva de ET hemos podido saber que una pregunta bastante hiriente e incómoda salió de los labios de Pinkett y Will Smith no quiso contestar, como te contamos en el vídeo de arriba.

