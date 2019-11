La actriz de 'Cincuenta Sombras' tiene la agenda a tope y no para de estrenar películas. Dakota Johnson tiene ahora un nuevo proyecto que promocionar, 'The Peanut Butter Falcon', y se ha reencontrado con Ellen DeGeneres en su programa para hablar un poco de la cinta y de su gran fiesta de 30 cumpleaños a la que acudieron muchos famosos. Pero pronto la conversación se les ha ido de las manos, y los fans están entre divertidos y confusos.

"Feliz cumpleaños atrasado. ¿Qué tal la fiesta? Yo no estaba invitada".

"En realidad eso no es verdad Ellen, sí te invité. La última vez que vine el año pasado, me echaste un montón de mierda por no invitarte pero yo ni siquiera sabía que querías que te invitara...".

"Bueno, ¿quién no quiere que la inviten a una fiesta?".

"Es que ni siquiera sabía que te caía bien", responde la actriz avergonzada entre risas.

Finalmente la productora confirma a Ellen que sí estaba invitada este año, pero que no fue. Finalmente la presentadora tiene que recular y darle las gracias por la invitación, en un momento cómicamente tenso.

Seguidamente intenta pasar página hablando sobre Tig Notaro, que sorprendió a Dakota en la fiesta con un espectáculo. Entonces la actriz asegura que es "su cómica favorita" y la cara de Ellen es de nuevo un poema. Ella intenta arreglarlo añadiendo "además de ti", pero el público sigue riéndose ante la situación y Dakota acaba levantándose y despidiéndose de broma ante la vergüenza.

De nuevo Ellen intenta encarrilar la situación reconociendo que Tig es divertidísima y que ella misma las presentó en su cumpleaños, pero Dakota confiesa que no porque se fue de su fiesta antes...

"Dios, esto no va nada bien", reconoce la actriz entre risas incómodas.

Finalmente ambas continúan la entrevista con y son todo sonrisas, aunque los fans no han podido evitar preguntarse si toda la tensión era en realidad una broma interna del programa o si de verdad sufrieron una serie de catastróficas desdichas.

