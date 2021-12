La imposible condición que pusieron Tobey Maguire y Andrew Garfield para aparecer en 'SpiderMan: Sin camino a casa'

Nunca es fácil sacar adelante una película tan grande como es 'SpiderMan: Sin camino a casa'. Y más si en ella están en juego los sentimientos de muchos fans. Según se expande el Universo Cinematográfico de Marvel después de cada entrega, las historias se vuelven más complejas. Si no que se lo pregunten a los productores de Marvel Studios.

Kevin Feige y Amy Pascal llevan desde las primeras películas del SpiderMan de Sam Raimi marcando la hoja de ruta de la franquicia. Por ello, jugaron un papel crucial para el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Hace años que ambos actores dejaron atrás sus papeles súper heroicos que ahora luce Tom Holland, por ello pusieron como condición leer antes el guion. Como no podía ser de otra manera, se encontraron un hueso duro de roer, pues Marvel Studios lleva a rajatabla la confidencialidad de sus historias. De hecho, es costumbre que los propios actores desconozcan las escenas que están rodando, como el caso de 'Vengadores: Endgame'.

Duende Verde en 'SpiderMan: Sin camino a casa' | Sony Pictures Entertainment

Así hicieron realidad a los 3 SpiderMan

"Oye, tenemos una idea. ¿Firmaríais para estar en esta película? '¡Claro! ¿Podemos leer el guion?'. " "No", así de tajante han explicado que fueron los productores Amy Pascal y Kevin Feige en una entrevista concedida a The New York Times.

A pesar de las calabazas que se llevaron Tobey Maguire y Andrew Garfield, los productores contaron la clave para convencer a los otros dos Peter Parker de formar parte de la película más importante de la saga hasta ahora.

"Esa fue la parte más difícil. Y ahí es donde Amy, quien llama a cualquiera en cualquier lugar y en cualquier momento, es una productora maestra en hacer que estas cosas sucedan", ha dicho Kevin Feige sobre la productora de Sony.

Por su parte, la productora contó que no era una cuestión de dinero, sino de hacerles ver que eran importantes para la película. "Estos no iban a ser cameos solo por sacar dinero. Los papeles eran reales. Estuve allí con ellos desde el principio y volvería a estar, les tengo demasiado respeto y a todo el trabajo que hicimos juntos a lo largo de los años", añadió Amy Pascal. Y es que también los villanos de los films originales como Willem Dafoe o Alfred Molina volvieron con un peso trascendental para la historia,

Para disfrute de los seguidores, es de sobra conocido el final de esta historia. Y, ahora, según fuentes internas de la compañía, se rumorea incluso que Sony se está replanteando reiniciar de alguna forma las franquicias de Tobey Maguire y Andrew Garfield tras la buena acogida por el público.

Seguro que te interesa:

Tom Holland habla de su día más duro en 'SpiderMan: Sin camino a casa' cuando terminó sangrando