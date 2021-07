Las impactantes declaraciones de Mila Kunis y Ashton Kutcher sobre no ducharse y la rutina de sus hijos

Mila Kunis y Ashton Kutcher son una de esas historias de Hollywood que enamoran a todo el mundo. Después de ser amigos durante décadas tras conocerse en 'Aquellos maravillosos 70', fue en 2012 cuando reconectaron y comenzaron su romance.

El matrimonio, que se casó en 2015, tiene dos hijos juntos, Wyatt, de 6 años, y Dimitri de 4. Ahora, durante su aparición en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard, la pareja ha creado cierta polémica dividiendo a sus fans por sus palabras sobre su higiene personal y la de sus hijos.

En la entrevista, Mila revela: "Yo no lavo mi cuerpo con jabón todos los días. Pero me lavo las axilas, las tetas, los agujeros y las tetas", declara.

"Yo me lavo las axilas y la entrepierna cada día, y nunca nada más", añadía Kutcher. "Tengo una barra de jabón Lever 2000 que lo cumple cada vez. Nada más".

Mientras que Shepard parece estar completamente de acuerdo con el matrimonio de actores, su co-host Monica Padman no puede ocultar su sorpresa.

"No puedo creer que sea la minoría aquí de lavar todo mi cuerpo en la ducha. ¿Quién os enseñó a no lavaros?", preguntaba desconcertada.

"De pequeña no tenía agua caliente, así que igualmente no me duchaba mucho", revela Mila.

¿No bañan a sus hijos?

En cuanto a sus hijos, al parecer siguen la misma filosofía.

"Cuando tuve hijos, tampoco los lavaba cada día. No era el tipo de madre que baña a sus recién nacidos, nunca".

"Como nos sentimos con nuestros hijos es, solo cuando es en plan, 'Uf, algo huele mal'", a lo que Ashton añade: "Mira, esta es la cosa, si puedes verles la suciedad encima, límpialos. Si no, no tiene sentido".

Sus declaraciones están dando la vuelta al mundo generando un gran debate en las redes sociales. ¿Por qué lado te inclinas tú?

Seguro que te interesa:

Mila Kunis revela que su relación con Ashton Kutcher y su familia es muy "codependiente"