El impactante entrenamiento de Henry Golding para 'Snake Eyes: El Origen', el debut de Úrsula Corberó

Ser la estrella de la película conlleva mucha responsabilidad, pero también mucho esfuerzo. Si no, que se lo digan al mismísimo Henry Golding, el actor encargado de dar vida al héroe en la nueva película dirigida por Robert Schwentke, 'Snake Eyes: El Origen'.

Entrenamientos con especialistas de cine

Para poder interpretar a este personaje, y todas las escenas de acción que eso conlleva, el actor debe someterse a unos entrenamientos muy exigentes, no solo de fuerza o resistencia, sino en el ámbito de las artes marciales y el uso de espadas. Hace unos días, Henry Golding subía a sus redes sociales un video en el que le podemos ver ensayando una increíble escena de la película. El actor acompañaba la publicación con estas palabras: "Drill it till you're raw", una expresión en inglés que quiere decir que debes entrenar duro y no parar hasta estar preparado. El actor también quiso aprovechar para dar gracias a todo el equipo de especialistas de cine, y efectos especiales por ayudarle y "enseñarle toda su sabiduría". Terminaba resumiendo todo el proceso con una sola frase: "menuda experiencia".

Aunque actualmente existe mucha expectación alrededor de este estreno, lo cierto es que este spin-off de G.I Joe estuvo a punto de no realizarse debido a los malos recuerdos de las versiones anteriores: 'G.I. Joe' (Stephen Sommers, 2009) y 'G.I. Joe: La venganza' (Jon M. Chu, 2013) y 'G.I Joe 3' (D.J Caruso, 2017).

Toda España pendiente del estreno

'Snake Eyes: El Origen' llegará muy pronto a los cines. El estreno de esta película está generando una especial expectación en nuestro país, debido a la participación de la actriz española Úrsula Corberó, reconocida internacionalmente por su papel en 'La Casa de Papel'. El spin-off de G.I Joe supone el debut de Úrsula en Hollywood, y lo hará dando vida al personaje de La Baronesa, una de las villanas con más carácter de la película. La actriz se ha mostrado muy emocionada por este proyecto en sus redes sociales.

La película llegará a los cines españoles este mes de agosto, así que ya queda poco para poder disfrutar de la acción y trama de la película. Quizás esta sea la película que pasará al recuerdo de Hollywood por ser la primera de muchas en la que participó Úrsula Corberó.

