¿Te imaginas cómo sería el spin-off de 'Star Wars' protagonizado por Obi-Wan Kenobi? Aquí está su tráiler

A pesar de que todavía no se haya confirmado cuál va a ser el argumento del tercer spin-off de 'Star Wars', los fans no han querido esperar y han creado este tráiler de 'Kenobi: Una historia de Star Wars'. Una película que estaría protagonizada por el maestro Jedi y que se situaría entre las cintas 'La Venganza de los Sith' y 'Una Nueva Esperanza'.

En una entrevista con Collider, Ewan McGregor ya dejó caer que a él no le importaría hacer el spin-off de 'Star Wars'. "Me encantaría hacer una también. Creo que entre Episodio III y Episodio IV, hay una historia ahí. Creo que la película de Obi-Wan Kenobi, si hubiese una, sería esa. La que uniera a mi Obi-Wan Kenobi y al Obi-Wan Kenobi de Alec [Guinness], porque ahí hay -no sé cuánto tiempo estuvo en el desierto- pero debe haber entre 20 y 30 años", afirmaba el actor.

'Rogue One: Una historia de Star Wars' llegará a los cines el próximo 16 de diciembre. La película, protagonizada por Felicity Jones, será la primera de la trilogía de los spin-off de la saga galáctica. La segunda narrará la historia del joven Han Solo y Lucasfilm todavía no ha dicho nada acerca de la tercera.

Nosotros, sin duda, nos quedamos con el spin-off de Kenobi. ¿Y tú?