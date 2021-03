Las imágenes de Zendaya rubia donde no reconocerás a la actriz de 'SpiderMan'

Zendaya y John David Washington se han convertido en una de las parejas cinematográficas del momento tras protagonizar durante la cuarentena del coronavirus la película 'Malcolm and Marie'.

Una cinta que está escrita y dirigida por Sam Levinson ('Euphoria') quien cuenta la historia de Malcolm, un director, y su novia Marie, quienes, en el transcurso de una noche después del estreno de su última película, examinan los altibajos de su relación mientras esperan las críticas a su proyecto.

Tras verlos juntos en el proyecto ahora los actores han protagonizado una delicada y especial sesión de fotos juntos para 'W Magazine' inspirados en la estética del Hollywood dorado.

"Dos actores negros en este escenario, parece reescribir la historia de una manera elegante, como una especie de Hollywood clásico que deseamos que existiera en estas fotos. Es casi como corregir un error", dice Zendaya sobre el reportaje.

Aunque lo más llamativo de las imágenes es el cambio de look de la actriz de 'SpiderMan' donde deja a un lado su color de pelo habitual para convertirse en una señora rubia de los años 50 o 60. Un nuevo estilismo que puedes ver en el vídeo de arriba donde aparece espectacular aunque muy cambiada, ya que no parece la Zendaya de 24 años a la que nos tiene acostumbrados.

"La peluca era muy importante", dice la actriz sobre su pelo al medio. "Todo el estilismo, las joyas, el precioso vestido, los tacones de aguja, no hacen lo mismo sin el cabello rubio".

Por último, John David Washington hablo sobre su conexión inmediata con Zendaya cuando la conoció para la 'Malcom and Marie': "No conocía a Zendaya y no la había visto en nada más que Euphoria. Cuando nos conocimos, conectamos al momento. Llevaba su sudadera con capucha y gafas y no estaba maquillada. Me pareció instantáneamente como una fuerza silenciosa y poderosa".

