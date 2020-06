Zac Efron alcanzó la fama siendo todavía un niño tras protagonizar la saga de 'High School Musical' junto a Vanessa Hudgens. Desde entonces el actor no ha parado de trabajar pero en los últimos años ha dado un giro a su carrera a través de proyectos más serios.

Primero fue con 'Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile', la película donde se metía en la piel del asesino en serie Ted Bundy donde mostró un registro que nunca habíamos visto en él. Y, ahora, protagoniza un documental llamado 'Down to Earth with Zac Efron', donde el actor recorre el mundo para dar con las formas más sostenibles y saludables de vida a lo largo del planeta.

Las primeras imágenes de su nuevo proyecto ya las hemos podido ver y aparece Efron más maduro que nunca. El actor está muy concienciado sobre el cuidado del planeta y está en continuo contacto con la naturaleza, tal y como podemos ver en sus redes sociales o a través de sus manifestaciones.

Por ello, este docu-reality va a mostrar una faceta completamente desconocida del intérprete pero que dice mucho de él mismo. En las imágenes podemos verlo en diferentes actividades: en la playa, en una sauna o como todo un apicultor.

Efron no estará solo en el show e irá acompañado de Darin Olien, un experto en alimentación, con el que intentarán dar con esta forma de vida saludable y sostenible que tanta fata hace hoy en día.

Puedes ver las imágenes en el vídeo.

