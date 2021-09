Las imágenes subidas de tono de Bella Thorne y su novio en la sesión de fotos de su compromiso

'Time is Up' es el nuevo drama romántico de Elisa Amoruso, y la pareja protagonista está compuesta por Bella Thorne y Benjamin Mascolo, una que, no solo son novios en la realidad, sino que ahora también han anunciado que se van a casar.

De hecho, Benjamin cuenta a ET que la propia película fue lo que inspiró la pedida de mano a Thorne. El actor admite: "Ya lo estaba pensando, pero esta película fue la confirmación de que sí podemos trabajar juntos y podemos estar juntos durante 20 horas al día, estresados, con mucha responsabilidad, yo en el plató, ella en el plató, con un montón de millones de cosas pasando y estando cansados. Y si podemos llevarnos así de bien, podemos hacer cualquier cosa".

Mascolo utilizó una fotografía polaroid para pedirle a Bella que se casara con él; una idea que sale directa de una de las escenas de la película que han rodado juntos. Un detalle que para muchos, resulta muy romántico. Para la pareja este proyecto ha sido perfecto para confirmar su historia de amor.

Bella ha compartido varias imágenes de la pareja en la sesión de fotos de compromiso en sus redes sociales. En su post escribe: "Estoy tan enamorada de ti Benjamin Moscolo. Estoy emocionada de compartir estas fotos de nuestra sesión de fotos de compromiso, y estoy aún más emocionada de casarme contigo". También aprovecha y da las gracias a la fotógrafa, "Gracias a la increíble Ellen Vonunwerth por capturar nuestra verdadera esencia".

Unas fotos muy atrevidas, como son ellos, donde vemos a Bella vestida como una sexy novia con falda de tul y sostén negro a los Madonna en 'Like a virgin'. Otra fotos de ellos retozando en la bañera u otras imágenes de la actriz vestida solo con lencería.

Lo que se sabe sobre la boda

Bella y Benjamin tiene varias sorpresas que ya han pensado para el día más importante de sus vidas. Quieren una boda extravagante que, quizás, incluya una reunión del elenco de 'Shake It Up!', la serie de Disney Channel que dio comienzo a la carrera profesional de Thorne.

Benjamin revela: "Creemos que será el próximo año, el próximo verano. Esperamos que entre junio, julio y agosto. La verdad es que tenemos mucho trabajo, queremos encontrar el tiempo para disfrutar de la boda. No queremos precipitarnos".

La pareja espera celebrar dos ceremonias, una en Los Ángeles y otra en el país natal de Mascolo, Italia, pero concretamente en el Lago de Como cuenta Bella: "Ben me llevó aquí cuando empezamos a ser novios y le dije, 'Si algún día nos casamos, nos casaremos aquí'".

También han compartido que mientras Thorne está planeando un montón de extravagancias para su boda en Los Ángeles, incluyendo ideas para una boda en la nieve con una cena temática de 'El Señor de los Anillos', lo que más le importa a Mascolo es tener a sus amigos y a sus familiares allí, a su lado.

Aunque las fotos de la fiesta de compromiso hayan sido un claro adelanto de lo que está por venir, habrá que esperar al próximo verano para ver más imágenes de la pareja en su boda.

