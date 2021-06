Las imágenes de Dakota Johnson en una película de Jane Austen con las que da el adiós definitivo a 'Cincuenta sombras'

'Persuasión' es una novela de la autora Jane Austen. Publicada por primera vez en 1818, la historia sigue a Anne Elliott, una mujer de 27 años que todavía no se ha casado y que, en la época, era considerada "mayor". En el pasado estuvo prometida con un hombre llamado Frederick Wentworth, pero sus amigos y familiares la convencieron para que el enlace no se llevara a cabo. Siete años después, y con él de vuelta de la guerra con el título de capitán, la ex pareja consigue una segunda oportunidad.

Ahora Dakota Johnson es la nueva heroína de Jane Austen. Netflix está llevando a cabo la adaptación de la historia de la escritora británica. La película está dirigida por Carrie Cracknell y ya se han mostrado las primeras imágenes de la actriz caracterizada como su personaje. También forman parte del elenco los actores Cosmo Jarvis y Henry Golding.

Dakota Johnson en Persuasión | Netflix

Los tres son los protagonistas de las primeras imágenes de la película que ha publicado Netflix. Dakota ha dejado atrás el erotismo de 'Cincuenta sombras' para vestirse con trajes de época y dar vida a Anne Elliott, la protagonista de la historia. Junto a ella el actor Henry Golding, conocido por películas como 'Crazy Rich Asians', interpretará al Sr. Elliot.

En las imágenes se muestra a la pareja con trajes de época junto a su compañero Cosmo Jarvis, que dará vida al capitán Frederick Wentworth.

Henry Golding en Persuasión | Netflix

Producida por Netflix y MRC Entertainment, la idea es realizar una adaptación "moderna e ingeniosa" y siendo siempre fiel al texto original de Austen.

"Viviendo con su estirada familia al borde de la bancarrota, Anne Elliot es una mujer inconforme con sensibilidades modernas", muestra la sinopsis oficial. "Cuando Frederick Wentworth, el apuesto al que una vez despidió, vuelve a entrar en su vida, Anne debe elegir entre dejar el pasado atrás o escuchar su corazón cuando se trata de segundas oportunidades".

Todavía no se conoce la fecha de estreno oficial, pero Netflix estaría planeando poder lanzarla a lo largo de 2022.

Cosmo Jarvis en Persuasión | Netflix

Seguro que te interesa:

La curiosa reacción de Dakota Johnson ('Cincuenta Sombras') cuando su padre, Don Johnson, dejó de mantenerla tras acabar el instituto