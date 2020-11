La imagen de Tim Allen antes de Navidad donde dice que está haciendo la "transición" a Papá Noel

Tim Allen protagonizaba en 1994 una de las películas navideñas más destacadas de los años 90, '¡Vaya Santa Claus!'. En la película el actor interpretaba a Scott Calvin es un exitoso ejecutivo divorciado quien se lleva una gran decepción al ver que su hijo no cree en Papá Noel.

En la madrugada de Nochebuena el protagonista oye un ruido en su tejado y ve a una hombre que está intentado entrar por la chimenea quien cae al suelo y muere. Este señor era realmente Santa Claus y en su traje lleva una nota donde pone: ""Si algo me pasa, ponte mi traje, los renos sabrán qué hacer". Decisión que salva la Navidad pero que hace que Scott se convierta en el nuevo Santa Claus.

Tras esta película llegaron otras dos entregas que conforman la saga lo que hace que Tim Allen sea todo un referente navideño. Pues bien, el intérprete está calentando motores para Navidad y ha querido publicar una divertida imagen donde aparece con una frondosa barba.

"Me desperté esta mañana y noté un poco más de barba. Esto siempre me pasa cuando me convierto en ya sabes quién esta Navidad", escribe.

