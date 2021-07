La imagen del reencuentro de Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger tras un año sin verse por la pandemia

El distanciamiento social es algo que nos ha afectado a todos y nos ha alejado de nuestros seres queridos durante mucho tiempo en estos tiempos de pandemia en los que vivimos. Evidentemente estas restricciones afectaron a todo el mundo y, aunque parezca mentira, hasta al mismísimo Rocky, Sylvester Stallone, o Terminator, Arnold Schwarzenegger, les ha tocado cumplir esta normativa para evitar el virus.

Pero, después de más de un año con las restricciones, parece que la vida pre pandemia está volviendo y Stallone ha aprovechado la ocasión. El actor ha podido volver a disfrutar de la compañía de su buen amigo Arnold Schwarzenegger. Quienes fueran rivales en taquilla en el cine de los 80 no podrían tener una mejor relación, apoyándose mutuamente en las promociones de sus películas, o embarcándose en el proyecto 'Los Mercenarios'.

Y el actor que fuera Rambo ha dado esta sorpresa a sus fans con esta foto que ha subido con Terminator, acompañada del el siguiente mensaje: "¡La primera vez que veo a Arnold en más de un año! Y a la banda..."

Parece que, por fin, los dos actores han podido volver a juntarse y gozar de un tiempo tranquilo entre amigos, algo que llevan mucho tiempo sin poder hacer.

El increíble entrenamiento de Stallone

Sylvester Stallone cumplía recientemente 75 años, pero esto no es excusa para no estar en forma y el actor que fuera Rambo ha compartido estas imágenes en las que se ve su espectacular estado de forma.

A pesar de estar involucrado en la nueva película 'The Suicide Squad', en la que dará vida a King Shark, o estar trabajando en una versión reeditada de 'Rocky IV' que se llamará 'Rocky vs. Drago - The Ultimate Director's Cut', esto no le ha quitado tiempo para seguir trabajando su cuerpo. Parece que la edad no es una excusa para el potro italiano.

