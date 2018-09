La imagen que demuestra que Gwyneth Paltrow y su hija son como dos gotas de agua

Gwyneth Paltrow no sólo destaca por su gran faceta interpretativa, tal y como ha demostrado en 'Vengadores: Infinity War' (donde interpreta a Pepper Potts, la mujer de Tony Stark) o 'Spider-Man: Homecoming', si no también porque es una de las actrices más guapas de Hollywood.

Pero hasta ahora no sabíamos que Paltrow contaba con un mini-yo y es que... ¡su hija es idéntica a ella! La estadounidense compartió ayer en su cuenta de Instagram un imagen junto a Apple, su hija de 14 años nacida de su matrimonio con Chris Martin, ¡y el parecido es increíble!

Madre e hija compartían maquillaje en labios, sombra de ojos y un poquito de colorete. Sin embargo, mientras Gwyneth se dejaba ver con su habitual pelazo rubio, Apple lo ha teñido de rosa. El motivo de esta fotografía es que Paltrow quiso celebrar el Día Nacional de las Hijas, y lo hizo con este emotivo mensaje: "Feliz #dianacionaldelashijas Apple Martin, es como si hubieras salido de un sueño, llenas mi vida".

Y es que con apenas 14 años, Apple ya apunta maneras. Hace un par de años, la joven acompañó a su padre, líder de la banda Coldplay, en el escenario interpretando 'Just A Little Bit of Your Heart', de Ariana Grande:

Pero esto no es todo, gracias a la felicitación que le dedicó su madre por su cumpleaños sabemos que Apple ya ha comenzado su camino como compositora: "Feliz cumpleaños, mi niña querida. Haces que todos los días parezcan la mañana de Navidad. Eres la más vibrante, divertida y bella (por dentro y por fuera) joven mujer. Eres una filósofa y una compositora increíble, gracias por seguir juntándote conmigo aunque tengas 14 años".