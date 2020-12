La imagen de Ian McKellen poniéndose la vacuna contra el COVID-19: "Se la recomiendo a todo el mundo"

En el cine Ian McKellen ha interpretado a personajes inolvidables y poderosos como Gandalf o Magneto, pero al fin y al cabo él es un ser humano tan vulnerable como los demás. Por ello el actor británico, que tiene 81 años, no ha dudado en ponerse la vacuna contra el COVID-19 en Reino Unido.

Por su edad el intérprete pertenece a un sector de la población en riesgo, así que ha decidido dar ejemplo y vacunarse públicamente. "Es un día especial, me siento eufórico. No dudaría en recomendárselo a todo el mundo. Me siento muy afortunado por haber sido vacunado", ha dicho más tarde en sus redes sociales.

La imagen ya ha dado la vuelta al mundo y son muchos los seguidores que han aplaudido la iniciativa del actor al ser la primera estrella de Hollywood en vacunarse públicamente.

