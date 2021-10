La imagen de Hilaria Baldwin con la que apoya incondicionalmente a Alec Baldwin tras el accidente

Hace apenas unas horas que Alec Baldwin se pronunciaba por primera vez ante la prensa tras el trágico accidente ocurrido en el rodaje de 'Rust' que acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

En el vídeo, grabado por algunos medios como TMZ o Daily Mail, vemos a Baldwin acompañado de su mujer Hilaria, que también graba la conversación con su móvil: "No se me permite hacer ningún comentario porque es una investigación en curso. Me lo ordenó el Departamento del Sheriff en Santa Fe. No puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación. No puedo".

"Ella era mi amiga", dijo Baldwin a los paparazzi sobre Hutchins. "El día que llegué a Santa Fe para empezar a rodar la llevé a cenar con Joel (Souza), el director". Hilaria intentó interrumpirlo entonces y él dijo, "disculpa" para continuar "éramos un equipo muy, muy... bien engrasado, filmando una película juntos y luego sucedió este horrible evento".

El apoyo incondicional de su mujer

Hilaria Baldwin siempre ha estado a su lado y ha apoyado al actor incondicionalmente en estos duros momentos. Hace unos días, rompía su silencio y publicaba una fotografía en su cuenta de Instagram donde se podía leer: "Mi corazón está con Halyna, con su marido, con su hijo, con su familia y con todos sus seres queridos. Y con mi Alec. Se suele decir que 'no hay palabras', porque es imposible expresar la conmoción y el dolor de un accidente tan trágico. Es demoledor. Pérdida. Apoyo".

Ahora ha querido volver a mostrar el apoyo a su marido con una imagen mucho más significativa, en ella aparecen dos manos entrelazadas, la de Hilaria y la de Alec Baldwin y un mensaje que pone: "Te amo y estoy aquí".

