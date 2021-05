La imagen de Henry Cavill como protagonista de 'Los Inmortales'

Confirmado ya que el reboot de 'Los Inmortales' está en marcha y que su protagonista será el mismísimo Henry Cavill, el fandom se pone a trabajar.

¿Cómo crees que se verá a Henry Cavill en el rol del papel que hizo en los 80 Christopher Lambert? Bosslogic viene una vez más en nuestra ayuda para facilitarnos la tarea.

Cogiendo de referencia una imagen de Henry como Geralt de Rivia en 'The Witcher', la serie con la que triunfa en Netflix, el diseñador ha conseguido este resultado.

Igual no has visto la película original de 'Los Inmortales', en cualquier caso te recordamos que los seres que dan nombre a la película sólo pueden morir siendo decapitados por otro de los suyos.

La película se encuentra aún en fase de preproducción, y es que su director, Chad Stahelski, se encuentra ahora rodando la cuarta entrega de 'John Wick', donde volverá a contar con Keanu Reeves.

Así dio Henry Cavill la noticia

El actor británico fue el encargado de confirmar su fichaje con estas palabras: "Tengo noticias emocionantes. He sido fan de 'Los Inmortales' desde que era un niño. Desde las películas con toda la gloria de los 80 con música de Queen hasta la serie de televisión con un actor que se parecía mucho a uno de mis hermanos. No me dan miedo las espadas, y teniendo a un director tan talentoso como Chad Stahelski, esta es una oportunidad única".

"Adentrarse en esta franquicia con todas las herramientas a nuestro alcance va a hacer de esta una aventura que nunca olvidaré (y con suerte espero que vosotros tampoco)", concluye el actor de Superman.

