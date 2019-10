Demi Moore arrancó su carrera muy joven y durante las décadas de los años 80 y 90 la actriz fue uno de los rostros más importantes de la industria del cine.

Muchos son los títulos de películas de ella que todos recordamos pero hay una película en concreto que permanece en la memoria de todos. 'Ghost'. La truncada historia de amor entre Molly Jensen (Demi Moore) y Sam Wheat (Patrick Swayze) con la que el mundo enteró empezó a creer en los fantasmas.

Durante esta época Demi cambió su look de forma radical y se cortó su larga y morena melana por un look más atrevido al estilo garçon. Pues bien, ahora la intérprete ha alucinado al darse cuenta del gran parecido de ella en esta etapa con el protagonista de 'Call me by your name', Timothée Chalamet.

Todo ha surgido a raíz de la publicación de un usuario de Twitter donde ha recogido este parecido en la red social: "Creo que Demi Moore en Ghost se parece al actual Timothée Chalamet", comentaba el tuitero.

Moore, buceando por Twitter, se ha encontrado con la publicación y ha comentado: "Me siento halagada, sinceramente".

Aunque no ha sido la única que ha dejado un mensaje la cuenta de Netflix US también ha querido resaltar esta coincidencia y ha respondido a Moore comentando: "Solo leyendas".

Y es que la imagen con la que han ilustrado este parecido de Chalamet ha sido una de su papel en 'El Rey', película de Netlix donde Timothée da vida a Enrique V.

