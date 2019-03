Idris Elba y Kate Winslet luchan por sobrevivir en el primer tráiler de 'The mountain between us'

Estreno el 20 de octubre de 2017

20th Century Fox acaba de lanzar el primer tráiler de 'The mountain between us', película protagonizada por Idris Elba, Kate Winslet y Dermot Mulroney. La cinta, que está dirigida por Hany Abu-Assad ('Paradise Now'), es una adaptación de la novela de Charles Martin. La película narra la lucha por la supervivencia de dos personas que se quedan atrapadas en medio de las montañas tras estrellarse el avión en el que viajaban.