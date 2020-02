¿Idris Elba, el próximo James Bond?

Los rumores se han desatado tras las declaraciones de Naomi Harris, una de las protagonistas de la última película de 007, que ha dejado abierta la posibilidad de un nuevo Bond. La actriz confesó a The Huffington Post que sabía que Idris Elba ya había mantenido contactos con la productora.

"Trabajé con Idris en una película y él mismo me dijo que se había reunido con Barbara Broccoli -una de las productoras de James Bond- y que parecía que había una posibilidad en el futuro para que el próximo James Bond fuera negro", explicó Harris a la publicación.

Es más, a la actriz le parece una elección genial y "votaría por él, porque es un tipo excelente". "Además, es de Londres, cosa que no sabía hasta que trabajé con él", continuó Harris. "Pensé que era estadounidense por su papel en The Wire", apostilló.

"No quiero que me llamen el primer Bond neo"

Aunque a Daniel Craig le queden por contrato dos películas metiéndose en los impecables trajes de Bond, ya desde el pasado año circulan los rumores sobre su posible sucesor y de hecho, el propio Elba ya se refirió a ellos en una entrevista a NPR.

"Es un rumor muy viejo. Mi padre y yo estuvimos hablándolo el otro día. Yo lo haría, pero no quiero que me llamen el primer James Bond negro", dijo el actor .

"¿Entiendes a lo que me refiero? Sean Connery no fue el primer James Bond escocés, ni Daniel Craig el primer James Bond con ojos azules, así que, si lo hago, no quiero ser llamado el James Bond negro".

Sin embargo, Elba no se cerró ninguna puerta y para concluir la entrevista añadió: "Si Sony decide llamarme, seguro que me lo pensaré".