Muchos son los nombres que se han barajado para tomar el relevo que ha dejo de Henry Cavill para tomar el puesto de Superman. Cavill ha dejado el listón bastante alto, demostrado por todos los seguidores del superhéroe que no deseaban un cambio. Ahora que la inclusión es una pieza clave del mundo de los superhéroes, los rumores sobre el nuevo Superman apuntan a que será de color.

Michael B. Jordan es uno de los nombres que se comentan, aunque Warner Bros. no se haya pronunciado. Pero ahora gracias a 'Fast and Furious: Hobbs and Shaw', tenemos un nuevo candidato a raíz una pequeña broma... que es posible que no lo sea tanto.

Como podemos ver hasta en el tráiler del spin-off de la saga 'Fast and Furious', Idris Elba tiene una frase que dice: ¡Soy el Superman negro! Con motivo de esta frase, Bosslogic, usuario de Instagram, ha representado al actor como el superhéroe de Krypton. La representación ha revolucionado a los fans de DC, que ven al actor como una decisión muy acertada.

Hasta su compañero de reparto, Dwayne Johnson, pidió la inclusión de un Superman de diferente etnia en el universo de DC. Posiblemente, no sea el propio The Rock el que lo interprete, ya que está confirmado para Black Adam, pero sí puede que lleguemos a ver a Idris Elba con una gran S en el pecho.

