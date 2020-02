Idris Elba y Chris Hemsworth interrumpen el magistral discurso de Tom Hiddleston

El pasado lunes se celebraron los TV Choice Awards en Londres. Pero, uno de sus galardonados, Tom Hiddleston, no estaba en el lugar del evento cuando recibió el premio a mejor actor televisivo del año por la serie 'El infiltrado'.

Por eso, el actor, conectó desde Australia, donde se encuentra actualmente rodando la película de 'Thor: Ragnarok', para dar su discurso de agradecimiento. Sin embargo, Hiddleston no esperaba que fueran a participar dos personas más en el vídeo.

Idris Elba y Chris Hemsworth, sus compañeros de reparto en la película, le interrumpen en mitad del discurso y se cuelan en pantalla para tener también su momento de protagonismo.

"Oh, ¿esto es para nosotros? Es por 'Home and Away', ¿verdad? Todo lo que me esforcé... Muchas gracias a todos los del Channel 7, me encantó trabajar en 'Home and Away'", dice Hemsworth mientras le coge el premio de las manos a Hiddleston.

Elba entonces pregunta: "¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? ¿Cómo es que 'Luther' no ha sido nominada?".

Mientras Hiddleston está en modo 'tierra trágame', Hemsworth encuentra una solución para que los tres obtengan un premio por sus series de televisión. "El premio tiene tres estrellas, así que una estrella para cada uno supongo".

Con este vídeo no cabe duda de que el ambiente de 'Thor: Ragnarok' es de todo menos tenso. Menudo bromance se traen los tres actores...