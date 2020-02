Idina Menzel, la actriz que pone voz al personaje de ficción Elsa, en la película 'Frozen', ha opinado acerca de las peticiones de que la princesa Disney sea lesbiana en la secuela y parece apoyar esta idea.

"Estoy un poco sorprendida por el movimiento #GiveElsaAGirlfriend porque se trata de Disney, pero estoy contenta porque haya surgido el debate", afirmaba la actriz en una entrevista con Pride Source.

El movimiento surgió cuando el director anunció la segunda parte de 'Frozen' e incluso adelantó que iba a aparecer una Elsa muy distinta. "En 'Frozen', Elsa experimentaba una evolución bastante dramática, y ahora empieza a creer que es momento de divertirse un poco", revelaba Chris Buck acerca de la nueva película.

No es de extrañar que el público pida con tantas ansias ver a un personaje homosexual de Disney y con más motivo que sea Elsa, después de que su canción, 'Let It Go', se haya convertido en un himno para la comunidad LGTB. Incluso Idina entiende por qué es tan importante este tema para el colectivo: "Rápidamente vi los paralelismos y la universalidad de la canción y cómo podría llegar a tanta gente de maneras diferentes".

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con la idea de una princesa Disney lesbiana. Al poco tiempo de surgir las peticiones, y el hashtag #GiveElsaAGirlfriend en las redes sociales, muchos usuarios lo han criticado, pidiendo un príncipe azul para la princesa. Incluso algunos han llegado a afirmar que a los niños les puede parecer "antinatural" que la protagonista esté con otra mujer.

Puede que a lo mejor el mundo no esté preparado para ver a una princesa lesbiana, pero Idina Menzel ha insistido en que se tiene que seguir luchando contra la homofobia. "Nunca se sabe. En los últimos años hemos dado grandes pasos en este camino y sin embargo, sigue habiendo manifestaciones de odio. Parece que seguimos en la antigüedad", declaraba la actriz.

Disney todavía no se ha pronunciado al respecto y no se sabe exactamente a qué se referiría el director afirmando que Elsa comenzaría a divertirse en la segunda película. Habrá que esperar a que se revelen más detalles para saber si por fin, Disney dejará atrás los arcaicos estándares, que ya comenzó a romperlos en 'Frozen' y presentará a su primera princesa homosexual.