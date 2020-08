¿Iba a ser Jack? Paul Rudd aclara si fue la competencia de Leonardo DiCaprio para 'Titanic'

El actor que da vida a 'Ant-Man' Paul Rudd aclaró que él no estaba interesado en participar en la película de 'Titanic'. "Nunca participé en esa carrera. Sólo tenía un verdadero interés en ello porque mi padre era un experto en el Titanic".

Paul continuó: "Así es cómo se ganaba la vida. Hablando del Titanic. Así que cuando anunciaron que iban a hacer esta película, realmente quería participar en ella por mi padre. Pero no, no participé en la carrera". Recordó durante una reciente aparición en el podcast de 'The Ringer's 10 Questions'.

Pero el héroe de Marvel sí que tuvo algo que ver con la película porque el actor le dio un gran consejo al oscarizado Leonardo DiCaprio y ahora tenemos mucho que agradecerle. En mitad de las grabaciones de 'Romeo y Julieta' set que compartía con DiCaprio le comentó la oferta que tenía para protagonizar la nueva película de James Cameron: "Estaba charlando con Leo y me dice: 'Me ofrecieron un papel en esta película, y va a ser una gran película...'", él solo había hecho películas independientes hasta el momento, y dijo: 'Es una película de estudio, es Titanic'".

"Me decía: 'Bueno, no sé si aceptaré la propuesta y participaré en la película...'", continuó Rudd. Y luego él le dio su opinión: "Deberías hacerlo".

"No creo que haya tenido influencia, pero a veces, mirando hacia atrás, te encuentras en algunas conversaciones interesantes y momentos en el tiempo", recordaba con nostalgia la estrella de Marvel.

