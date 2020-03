Ian McKellen volverá a interpretar al mago Gandalf de 'El Señor de los Anillos'

Ian McKellen es mundialmente conocido por haber interpretado al mago Gandalf en la exitosa saga de 'El Señor de los Anillos'. Pero no es el único gran personaje al que ha dado vida el actor británico; ya que también le vimos encarnar al poderoso mutante Magneto en la saga de 'X-Men', al detective Sherlock Holmes o a Din-Don en 'La Bella y la Bestia'.

Ahora, según informa The Hollywood Reporter, Mckellen volverá a dar vida a los principales personajes que ha interpretado y más le han marcado en su carrera cinematográfica. 'Tolkien, Shakespeare, Others & You' será una obra de teatro con fines benéfico que tendrá lugar en el Park Theatre de Londres, del 3 al 9 de julio de este mismo año. Allí recordará su trayectoria, hablará sobre sus trabajos con otros actores y directores, y ofrecerá la oportunidad a la audiencia de participar activamente durante la obra. Además el actor mostrará algunas pinturas y fotografías que hizo durante su vida.

El dinero de las entradas irá destinado a fines benéficos, y también dirigido a ayudar al teatro y futuras producciones.