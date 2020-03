El huracán Irma obliga a paralizar el rodaje de 'Vengadores 4' y 'Ant-Man and The Wasp'

El huracán Irma azotó el pasado domingo Florida con vientos de hasta 210 Km/hora, dejando inundaciones allá por donde iba. El país está sufriendo esta catástrofe natural y era cuestión de tiempo que afectara a la industria cinematográfica. En su paso por Georgia, el gobernador Nathan Deal se ha visto forzado a declarar el estado de emergencia.

La asociación Marvel-Disney se ha visto forzada a detener la producción de dos de sus próximos estrenos debido al huracán. Sin embargo, la espera no tiene previsto ser demasiado larga, ya que según Deadline, 'Vengadores 4' y 'Ant-Man and The Wasp' volverán al trabajo entre hoy y mañana. Cada día de rodaje cuenta, por lo que no es de extrañar que la productora no tenga pensado tomarse unas vacaciones, pero el desarrollo del rodaje lo dictaminará el tiempo.

Series como 'The Walking Dead' o la próxima basada en el universo X-Men 'The Gifted' también han tenido que cerrar sus puertas momentáneamente. Pero sin duda volverán en cuanto les sea posible, manteniendo sus fechas de estreno previstas.

El huracán Irma está siendo más fuerte de lo que algunos podían pensar en un principio. Sin embargo, no son pocos los que ante este desastre llevan la expresión "a mal tiempo buena cara" a la literalidad. Hollywood se ha visto afectada, pero estrellas como Kristen Bell no dejan que nada les quite su sonrisa. Esperemos que tampoco se las quite a los Vengadores.