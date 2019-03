‘El Hundimiento’ y los cuatro minutos más parodiados de la historia del cine

Hitler se ha enfadado ya por muchas cosas. No le gustó que España eliminase a Alemania en las semifinales del Mundial de Sudáfrica. Puso el grito en el cielo cuando se enteró que el nuevo Papa no era teutón, si no Argentino. Y también armó un buen follón cuando sus generales le confesaron que los Reyes Magos no son más que invenciones de los padres.

Los cuatro soberbios minutos de 'El Hundimiento', que retratan el momento en el que el 'Führer' se entera de que la guerra está perdida y que acabarán sus días dentro del bunker, se convirtieron en la porción de metraje más parodiada de la historia conjunta del cine e internet para los hispanohablantes, tendencia que por cierto, a los alemanes no les haría tanta gracia.

Bajo los gritos y espumarajos en lengua germana de Hitler cabe casi cualquier rótulo (incluso ya hay tutoriales que explican cómo poner tus propios rótulos a la secuencia) y por los tres tags clave ('El Hundimiento parodia') aparecen en el mar de vídeos que es Youtube más de 2.000 resultados, algunos más hilarantes que otros.

Era tal el aluvión de versiones del rapapolvos nazi que empezaron a inundar la red, que la productora propietaria de los derechos tomó la vía de la censura pidiendo al gigante Google que retirase todos los vídeos que violasen las "leyes de copyright" de su película.

La reacción de los usuarios fue masiva y muchos se lanzaron a subtitular la escena contando sus propias historias, poniendo en boca de Bruno Ganz, el actor que se funde con el 'Führer', cosas que en realidad no dice. En España, por ejemplo, muchas de las bromas son futbolísticas, como las que podéis ver en este vídeo, en el que Hitler entra en cólera cuando se entera de que Sergio Ramos se había cargado el trofeo que el Real Madrid ganó en la Copa del Rey.

'El Hundimiento', cuyo título original es Der Untergang, estuvo nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa, y los diálogos profanados por la subtitulación cómica se extrajeron de notas de los colaboradores del dictador y que la voz que pone el actor protagonista es muy parecida a la que en realidad tenía (podéis conocer más anécdotas sobre la película en este vídeo).

Aunque últimamente el número de parodias en Youtube haya ido disminuyendo, entre las más recientes está esta con su propia versión del Gangnam Style, esta noche La Sexta 3 puede hacer que se vuelvan a poner de moda.



Esta noche a las 22.00 horas, y dentro de un especial de cine bélico, Todo Cine emite de nuevo 'El Hundimiento'. Y como no iba a ser de otra manera, ellos también han hecho su propia parodia para promocionar el estreno.



¿Qué os parece? ¿Tenéis vosotros también la vuestra?