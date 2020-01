Sí, puede que sigas sorprendido. Pero Jim Carrey fue abuelo a los 47 años en 2011, por lo que tiene un nieto que cumplirá 9 años este 2020.

Hay que indicar que el mismo Jim Carrey fue padre muy joven, por lo que antes de cumplir los 50 su hija Jane Erin Carrey le hizo abuelo con la llegada al mundo de Jackson, que colmó de felicidad a toda la familia del actor.

Ahora, en una entrevista para Siliconera, el actor ha hablado sobre su próxima película, la versión en acción real de 'Sonic', donde él da vida al villano Doctor Ivo Robotnik.

"Cuando recibí la llamada para hacer esta película, basada en un videojuego... Creo que he jugado una o dos veces, así que después de la llamada empecé a jugar con mi nieto. Me humilló constantemente. Estos juegos han convertido a los niños en pilotos de 'jets'. Son muy rápidos y sus reflejos increíbles. Tiene nueve años y me habla mal, así que me enfado. Me tocó poner dinero en el bote de las palabrotas. En realidad, me parezco mucho a Robotnik".

Seguro que te interesa:

Tráiler de 'Sonic: La Película'