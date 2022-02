La humildad de Penélope Cruz y Javier Bardem: Así ayudan a sus hijos a lidiar con su fama

Penélope Cruz y Javier Bardem están en la cuenta atrás de la gala de los Oscar a los que optan por primera vez en la misma edición, haciendo historia como pareja. La pareja de actores está en lo más alto y acaban de pasar por los Goya donde Bardem se llevó la estatuilla por 'El buen patrón'.

Ahora Penélope Cruz ha hablado sobre su familia y los valores que tratan de transmitir a sus hijos, Leo y Luna, criándose en Estados Unidos con unos famosos padres.

"Es una base que está ahí, que te acompaña de por vida", ha dicho la actriz en una entrevista con la Cadena SER sobre la educación que le dieron sus padres. Así, la humildad siempre ha acompañado a la protagonista de 'Madres paralelas' a lo largo de su carrera, lo que le ha ayudado a mantenerse firme y realista aun con toda la fama que han desprendido sus trabajos.

De hecho, la actriz todavía piensa que la pueden despedir en los primeros días de filmación de sus nuevas películas si no está a la altura: "A ver si no cambian de opinión y no me echan". Sobre esta "inseguridad", cree que está justificada para no relajarse y olvidar cómo ha llegado donde está: "Es un miedo sano que no hay que soltar del todo".

Penélope Cruz y Javier Bardem | Getty

Unas palabras que relucen más teniendo en cuenta su dilatado palmarés, pero que sigue afrontando con los mismo nervios que hace años. "Lo he vivido con una intensidad que es incluso más fuerte que las otras veces", dijo a Europa Press sobre la última gala de los Goya, de la que se fue de vacío, pero que no dudó en felicitar a Blanca Portillo: "La quiero muchísimo. Es adorable, no puede ser más buena persona".

Una gala que, según ha revelado, fue la primera que vieron sus hijos, a los que intenta inculcar el valor que tiene dedicarse a lo que amas: "Qué hay detrás, el amor a la profesión, el valorar tener la oportunidad de dedicarte a lo que te gusta. Eso es lo más importante a la hora de transmitir algo sano sobre lo que nos está pasando". Además, tanto Javier como ella tratan de enfocar su profesión para "darle algo de naturalidad a algo que no es natural" así como darle "la importancia justa".

"Tiene algo muy bonito, que siempre puedes seguir sintiéndote siempre el eterno estudiante. Lo que hayas aprendido está contigo, pero cada vez es una prueba nueva", ha dicho Penélope Cruz sobre su profesión.

Bardem y Penélope protegen a sus hijos

"Para mí la maternidad es la revolución interior más fuerte que yo he vivido desde el primer segundo, lo que más me inspira en mi día a día", ha querido resaltar sobre ser la madre de sus dos hijos.

Sobre ellos habló recientemente en la CBS y cómo les protege de las nuevas tecnologías: "Yo soy muy estricta con la tecnología por ejemplo, con mis hijos. Es en plan, sí, podemos ver películas a veces o algunos dibujos... ¿Cómo podría no dejarles ver películas? Pero nada de teléfonos hasta que sean mucho más mayores", asegura tajante.

!Nada de redes sociales hasta que al menos tengan 16. Realmente lo veo como proteger su salud mental, pero por lo que parece soy parte de una minoría, no lo sé", reflexionó.

Seguro que te interesa:

Las lágrimas de Penélope Cruz cuando Javier Bardem le dedica el Goya: "La mujer que amo, respeto y admiro"