Hugh Jackman tendrá el honor de decidir quién será el próximo Lobezno después de 'Logan'

Después de casi dos décadas en la gran pantalla, el papel de Lobezno se ha quedado vacante con la marcha de Hugh Jackman, y aún no sabemos qué va a ser de la franquicia sin él.

Sin embargo, the show must go on, acorde a los productores del Universo Cinemático de X-Men en una entrevista con Deadline. Aunque no será en un futuro próximo, y de momento nadie está pensando en reemplazar a Jackman, cuando el momento llegue los responsables han asegurado que el actor australiano será una parte importante de la decisión.

"Ni siquiera hemos pensado aún en la próxima historia de Lobezno. Nosotros estábamos con los dedos cruzados para que la audiencia respondiera a 'Logan' tan bien como lo han hecho", reconoce Simon Kinberg. "No puedo visualizar en mi cabeza a otro Lobezno, pero cuando ese día llegue, tendremos en cuenta a Hugh y su opinión en la decisión".