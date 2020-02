Hugh Jackman revela la sinopsis oficial de 'Logan', su última película como Lobezno

Pese a que 'Logan' se estrenará dentro de nada, no conocemos muchos detalles de la tercera y última cinta de Lobezno en solitario, aparte del tono posapocalíptico que transmitió en su primer tráiler. Sabíamos muy poco hasta ahora, pues el mismísimo Hugh Jackman se ha encargado de revelarnos más detalles con su último tweet, en el que publica la sinopsis oficial de 'Logan'. En un futuro cercano, un hastiado Logan se preocupa por un enfermo Profesor X (Patrick Stewart) en un escondite de la frontera mexicana. Los intentos de Logan de ocultarse del mundo y su legado terminan con la aparición de una joven mutante (Dafne Keen), perseguida por fuerzas oscuras. Gracias a esta sinopsis sabemos el marco espacial y temporal de 'Logan', pero aún quedan cuestiones que resolver. ¿Qué le sucede a Charles Xavier? ¿Quién es la joven mutante y cuáles son sus poderes? Mientras esperamos con impaciencia el segundo tráiler, te dejamos con el primer avance de 'Logan'. ¿Ganas de verla el próximo 3 de marzo?

