Hugh Jackman revela el entrenamiento con el que se mantiene en forma a sus 52 años

Hugh Jackman es uno de los actores más queridos y veteranos de Hollywood. Aunque ha tenido numerosos papeles memorables, hace más de 20 años que se consagró con el inolvidable papel de Lobezno en las películas de 'X-Men'.

La popularidad de su personaje dio lugar a una saga propia y Jackman ha tenido que estar en forma para el papel durante prácticamente toda su carrera. No obstante, recientemente Jackman confesó que nunca había querido ser actor, y no fue hasta que su vida dio un giro que comenzó a considerarlo. En el vídeo de arriba tienes más detalles al respecto.

En 2017 se despidió del papel en 'Logan', con un emotivo final que supuso el fin de una era. Aunque desde entonces no han faltado los rumores de su posible vuelta, lo cierto es que ahora que el Universo Marvel empieza a incluir a los mutantes no tardarán en encontrar al próximo Lobezno.

Sin embargo Jackman guarda un gran cariño al personaje y siempre está recordando la inigualable experiencia que ha vivido con él, además de mantenerse en estupenda forma a sus 52 años, algo que también le exige su actual proyecto musical.

El actor ha decidido compartir cómo logra cuidar tanto su físico revelando algunos de sus trucos en este vídeo.

"Hoy quiero recomendar un tipo de entrenamiento. Me preguntan todo el tiempo, en plan, '¿cómo te pones en forma para Lobezno, qué entrenamiento?' y he tenido la suerte de aprender de algunos de los mejores. Mi entrenadora Beth Lewis y mi buen amigo e increíble doctor Peter Attia", deja claro en primer lugar.

"Ellos me han recomendado que haga el entrenamiento "Zona 2". Es como un footing en el que puedes hablar al mismo tiempo. No es muy duro, no te estás matando. Pero haciendo eso 2 o 3 veces a la semana 45 minutos, marca la diferencia con tu salud y tu longevidad. Y he de decir que llevo un tiempo haciéndolo ya, y me he sentido mucho mejor y duermo mucho mejor. Así que probadlo"

Hugh asegura que este entrenamiento no solo le ha ayudado a estar en forma, "sino que también a dormir. Lo que, siendo sinceros, ¡¡¡me hace una persona MUCHO más amable!!!", termina diciendo. ¿Le vas a dar una oportunidad?

