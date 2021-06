Hugh Jackman pide ayuda en Instagram para usar un microondas

Hugh Jackman, el intrépido Lobezno, el valiente Jean Valjean o Van Helsing, el cazavampiros que busca asesinar a Drácula, ha sorprendido a sus seguidores en Instagram, y no por volver a un rol que requiera una fuerza y habilidad sobrehumana. Y es que el actor de Hollywood ha grabado un vídeo intentando utilizar un microondas, y ha pedido ayuda a sus seguidores para utilizarlo.

En la publicación en cuestión, Hugh toca los botones del microondas, y afirma que no tiene ni idea de usarlo. Esto pone en la publicación: "El problema es real. ¡Son las 11 de la mañana en cuarentena y sigo sin saber cómo hacer que el microondas dure más de 30 segundos!", escribe.

El propio Hugh parece frustrado, y empieza el vídeo: "Okay, son las 11 de la mañana. Y este es mi microondas y aún no sé cómo funciona. Cuando le doy a start me da 30 segundos, y sigo pulsándolo, cada vez, porque necesito ponerlo más tiempo. Puede alguien explicarme como funciona, por favor".

Esto dice en el vídeo que ha desatado la risa de los fans en los comentarios: "Ríndete y vuelve con las Blueberries" le dice uno. "Búscalo en Google", le recomienda otro seguidor. Aún así, ha habido muchos otros que han querido prestar su ayuda a Hugh: "Creo que tienes que seguir presionando el botón start y así le añadirá 30 segundos cada vez. Por lo menos así funciona el mío", le aconsejaba un fan, aunque todos apuntaban a una misma dirección para arreglar su batalla contra el microondas.

Parece que la solución al problema de microondas de Lobezno es presionar más de una vez el botón de start.

Otras anécdotas de Hugh Jackman

No es la primera vez que se ve a Hugh Jackman en una situación tan cómica como esta, y es que, según su amigo Gus Worland cuenta en Something to Talk About el problema que tienen cuando toca pagar la cuenta: "Normalmente tiene gente con él, o le invitan, así que simplemente entra y sale de los sitios. Para mí es un problema, no estoy seguro de que me quede suficiente dinero en mis tarjetas de crédito para seguir con esto".

