Hugh Jackman aplaude la "valentía" de Meghan Markle y el príncipe Harry destacando este aspecto de su entrevista

Meghan Markle y el príncipe Harry se ponían delante de una cámara el pasado 7 de marzo para contarle a Oprah Winfrey algunos de los aspectos más duros que han vivido en su relación con la familia real británica.

La entrevista, que puedes ver el próximo sábado 13 de marzo en Antena 3, aquí tienes todos los detalles, está dando la vuelta al mundo y no ha dejado a nadie indiferente. Tal revuelo se ha formado que hasta la Reina Isabel II se ha manifestado al respecto con un comunicado donde muestra su tristeza y preocupación.

Muchos son los rostros conocidos que han mostrado su apoyo a Meghan y el príncipe Harry como es el caso de Beyoncé quien le ha mandado un mensaje público.

Otro de los actores que ha querido destacar la entrevista ha sido Hugh Jackman quien ha mandado un mensaje en el que hace hincapié en un aspecto muy importante de la entrevista, cuando Meghan Markle confiesa que llegó a pensar en el suicidio.

"No quería seguir viva. Ese era un pensamiento constante, muy claro y muy real. Estaba muy avergonzada de decirlo en el momento, y especialmente de admitirlo ante Harry, porque sé cuánta pérdida ha sufrido, pero sabía que si no lo decía, lo haría... y es que ya no quería estar viva".

"Estaba muy asustada y no sabía a quién acudir. Le supliqué a la Institución que me ayudara a conseguir ayuda, pero se negaron. Y una de las personas que me ayudó, y que ha continuado siendo un apoyo, fue uno de las mejores amigos de la madre de mi marido, uno de los amigos de la Princesa Diana", son las palabras con las que Meghan se manifestó.

Así, Jackman ha querido aplaudir la "valentía" de la pareja junto a un mensaje que puedes ver en el vídeo de arriba de la noticia.

