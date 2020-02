Hugh Grant, a punto de convertirse en el sustituto de Charlie Sheen

El protagonista de Notting Hill, Love Actually o El Diario de Bridget Jones ha estado a punto de convertirse en el sustituto del maltrecho Charlie Sheen en la serie de 'Dos hombres y medio' después de que el polémico actor fuera despedido.

La productora le puso sobre la mesa más de un millón de dólares por capitulo, según publica el diario Deadline. A pesar de que llevaban varias semanas negociando con el actor, casi casi convencido de aceptar la oferta, al final Hugh Gran decidió rechazar la oferta por "diferencias creativas", según el medio online.

"No era el dinero. Él no quería hacer televisión, porque los 24 episodios suponen un montón de trabajo", explicó a Deadline un portavoz de Warner, la productora de 'Dos hombres y medio' junto a la CBS. Hugh Grant nunca antes había trabajado en la tv, pero desde que su caché alcanzó los 25 millones de dólares en los 90 no ha vuelto a levantar cabeza.

Warner se llevaría con el actor británico otro chico malo y problemático. No tan conocidas como las de Charlie Sheen, se han hecho públicas bastantes hazañas etílicas de Hugh Grant y, a sus 50 años, sigue siendo conocido como el eterno galán.

Desde que Charlie Sheen fuera despedido de la serie de incontable éxito de la cadena CBS, los numerosísimos fans se han quedado huérfanos a la espera del regreso de 'Dos Hombres y medio'. Se llegó a rumorear incluso, que la productora había vuelto a negociar con Sheen su regreso.