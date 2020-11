Hugh Grant revela que ha pasado el coronavirus y explica los síntomas que ha sufrido: "Sentía que mis ojos habían triplicado su tamaño"

Hugh Grant ha vuelto al ojo público y se encuentra promocionando su nueva serie junto a Nicole Kidman, 'The Undoing', pero en una reciente entrevista ha decidido hablar también de cómo él y su mujer Anna Eberstein pasaron el coronavirus hace unos meses.

El actor ha revelado en una aparición virtual en el programa de Stephen Colbert que comenzó a sentir los síntomas al principio de la crisis, en febrero.

"Empezó como un extraño síndrome en el que tenía sudores terribles. Era como un poncho de sudor, vergonzoso la verdad. Y después sentía que mis ojos habían triplicado su tamaño y esta... sensación como si un hombre enorme estuviera sentado en mi pecho, Harvey Weinstein o alguien".

La estrella de Hollywood también experimentó uno de los síntomas que se han convertido en un común indicativo del virus.

"Me di cuenta que no podía oler nada y empecé a entrar en pánico. Por aquel entonces la gente estaba solo empezando a hablar sobre esto como un síntoma. Y yo empecé a oler flores, nada. Y te vas desesperando cada vez más. Empecé a oler cubos de basura. Sabes, quieres oler hasta los sobacos de gente extraña porque simplemente no puedes oler nada. Al final fui a casa y me eché el Chanel número 5 de mi mujer directamente en la cara. No puede oler nada, pero sí que me quedé ciego", terminaba bromeando.

Grant también termina confirmando que ahora ambos han desarrollado anticuerpos frente al COVID-19.