¿Y si el hombre de negro hubiese protagonizado estas ocho películas?

1. 'Blade Runner'

El hombre de negro compra el pan en Orión…

… y en lugar de una paloma, soltaría un pavo real. En el mítico discurso final del replicante Roy Batty (si no la habéis visto, aquí podéis entender de qué hablan vuestros amigos cuando dicen eso de "como lágrimas en la lluvia") señala la constelación de Orión como un lugar muy lejano: allí es donde se corta el pelo el hombre de negro...



2. 'El Padrino'

El hombre de negro habría rechazado la oferta…

O habría metido el caballo sin cabeza en la cama de Jack Woltz... Puestos a ponernos brutos hablando de la que para muchos es la mejor película de la historia, si el hombre de negro tuviese que dar vida a Vito Corleone, en lugar de meterse algodones en los carrillos, se metería dos almohadas…



3. 'Pulp Fiction'

El hombre de negro ganó el concurso de baile sin levantarse de la silla…

… aunque sería una pena, porque nos quedaríamos sin una de las escenas más populares de la película de Tarantino. Pero ¿y si a Vincent Vega y Jules Winnfield les acompañase también el hombre de negro? Él habría despertado a Mia Wallace del coma de un puñetazo en el pecho (aquí encontraréis la explicación médica de cómo la despertaron en realidad) o habría recitado la Biblia entera en lugar de un solo pasaje como hace Samuel L. Jackson.

4. 'Reservoir Dogs'

El hombre de negro no habría dejado propina…

No es por repetirse, pero es que el hombre de negro podría ser el protagonista de casi cualquier película del bueno de Quentin (¿a que también le imagináis haciendo saltar por los aires la plantación de DiCaprio en 'Django Desencadenado'?)

En la (genial) escena con la que arranca 'Reservoir Dogs', un grupo de pillastres que tratan de organizar un atraco acaban discutiendo si dejar o no propina a la camarera. Al final todos acuerdan dejar cinco dólares cada uno: El hombre de negro no habría cambiado de opinión. Además, si el hombre de negro estuviese en el equipo (¡no había ningún "señor negro"!), el "señor rosa" no se habría atrevido a quejarse...



5. 'El señor de los Anillos'

El hombre de negro habría derretido "el anillo" con un mechero…

...Y además lo habría hecho en el minuto cinco de la película, por lo que 'El señor de los Anillos' (por mucho que se quejase Tolkien) no habría sido una trilogía. Y si por el contrario hubiese decidido seguir los pasos estipulados por las leyes de Mordor, el hombre de negro no habría tenido que ir a la "Montaña de Fuego": "La Montaña de Fuego" habría ido al hombre de negro…



6. En la saga 'Harry Potter'

Lord Voldemort no puede pronunciar el nombre del hombre de negro…

"El que no debe ser nombrado" es para los magos de 'Harry Potter' (nosotros sí nos atrevemos a decirlo) el malvado Lord Voldemort. Si el hombre de negro fuese uno de los protagonistas de la saga, sería Voldemort el que no se atrevería a decir su nombre... Además, el hombre de negro no cogería el tren en el andén 9 y ¾ para ir a Hogwarts: él iría desde Chamartín (estación de Renfe de Madrid). Y no tendría una lechuza mágica: tendría en una jaula a Juan Tamariz.



7. 'Pretty Woman'

Si el hombre de negro protagonizase 'Pretty Woman', la repetirían todos los días…

Desde que se estrenó en los cines en 1990, seguramente la película que en realidad protagoniza Richard Gere haya sido la más repetida en la televisión. Además, si el hombre de negro fuese el 'leading actor' de 'Pretty Woman' no solo la programarían todos los días, sino que el resto de cadenas emitirían la carta de ajuste…



8. 'Lo que el viento se llevó'

Dios juró al hombre de negro que jamás volvería a pasar hambre…

…y además, con el dinero que costó hacerla (en el momento de su estreno fue la película más cara que se había rodado), el hombre de negro no habría descartado un solo plano, por lo que la película duraría 24 horas… Además, él le hubiera apretado el corsé a la "señorita Escarlata" aspirando…

-> ¿Se te ocurren más películas que podría haber protagonizado el hombre de negro?