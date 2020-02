Un hombre emprende acciones legales tras ser mordido por una serpiente venenosa en Disneyworld

Un hombre ha emprendido acciones legales contra Disney World alegando que una serpiente venenosa le mordió en el parque temático. Debido a esta supuesta mordedura, que tuvo lugar hace tres años, el hombre ha perdido la movilidad de la mano derecha.

El hombre en cuestión se llama Michael Barth y explica que en su visita al parque en 2013 estaba nadando en una piscina del resort cuando vio una serpiente. En ese momento no había ningún empleado cerca y él mismo tuvo que salir para coger una toalla con la que tapar la cabeza del animal para evitar que atacara a otros bañistas, pero en ese momento la serpiente le mordió.

Tras la mordedura, Barth explica que pasó cinco días en la UVI y tuvieron que administrarle 16 tipos de antivirales distintos. Aun así, la movilidad de la mano derecha la perdió de forma permanente.

Según The Legal Intelligencer, el caso llegó al juzgado de Pensilvania a finales de Agosto, el cual lo desestimó alegando que el parque temático no se encuentra en Pensilvania, por lo que el Estado no tiene una base en la que operar. El abogado de Barth han dicho que van a apelar el veredicto.