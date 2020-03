Un hombre decide actuar como Tom Cruise en 'Jack Reacher' en su vida cotidiana y el resultado es épico

Reconócelo, todos hemos soñado alguna vez con comportarnos como Jack Reacher en la vida real. Esa confianza para decirle a desconocidos cómo se van a comportar y ser el centro de atención de la habitación es un poder fácil de envidiar.

Con la promoción de 'Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás', Paramount ha compartido un divertido vídeo en el que un hombre decide comportarse como lo haría Reacher para afrontar los problemas de su vida cotidiana.

'What Would Reacher Do?' es el nombre de la iniciativa, y es posible que pronto más gente se anime a marcarse un escenón al estilo Tom Cruise en su día a día.

'Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás' llega a los cines el próximo 11 de noviembre con la vuelta de Tom Cruise como el héroe de acción. Le acompañan en el reparto Cobie Smulders y Danika Yarosh.