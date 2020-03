Hollywood prepara una película sobre la vida de Julian Assange

Hollywood prepara una película sobre la vida del fundador de Wikileaks, Julian Assange, un proyecto cuyos productores etiquetan como un thriller dramático y de suspense, según informó este viernes el portal de la revista especializada Variety.

Josephson Entertainment y Michelle Krumm Prods se han hecho con los derechos de la biografía sobre Assange, The Most Dangerous Man in the World, escrita por el periodista australiano Andrew Fowler.

"Tan pronto como conocí a Andrew y leí unos capítulos de su profunda obra, supe que, con sus increíbles conocimientos, nos permitiría llevar un thriller muy provocador a la gran pantalla", dijo Krumm.

La obra, que publicará este año la editorial Melbourne University Publishing Ltd, es una mirada profunda hacia la figura del fundador de Wikileaks, desde su infancia hasta el presente, conocido como azote del Gobierno de EE UU tras revelar miles de documentos confidenciales.

Michelle Krumm producirá la obra junto a Barry Josephson (Embrujada) y L.H Adonis: "Como ocurrió con All The Presidents Men (Todos los hombres del presidente) en su día, The Most Dangeous Man in the World es el drama de suspense de mayor impacto global de esta generación", dijo Josephson.